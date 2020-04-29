Кабмин решил открыть продуктовые рынки. Но уже нашлись недовольные

Главное: Правительство Украины решило открыть некоторые рынки с 1 мая текущего года. Для этого необходимо соблюдать некоторые условия. При этом власти Тернополя уже отказались от такого шага вплоть до 11 мая.

Детали: Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля принял решение об открытии некоторых рынков во время карантина при условии соблюдения специальных мер, список которых прилагается. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, критерии контроля за безопасностью работы рынков разработали Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

«Работа продовольческих рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность», — написал глава правительства, добавив, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Инфографику с условиями работы рынков публикует Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщает LB.ua, решение вступит в силу после того как будет опубликовано в газете «Урядовый курьер» 30 апреля.

Между тем, как сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом на своей странице в Facebook, «учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей Тернополя». Таким образом, в Тернополе рынки будут закрыты вплоть до 11 мая.

В тему: 29 апреля 2020 года представители бизнеса собрались у здания Кабинета министров Украины на акцию протеста против карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Не обошлось без потасовок с полицией. В итоге они заявили, что намерены возобновить работу с 1 мая, независимо от действий правительства.

По данным платформы открытых государственных данных Opendatabot, с начала карантина в Украине прекратили работу 277 тысяч физлиц-предпринимателей. Подавляющее большинство из них работали на рынках