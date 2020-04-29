Под руководством скандально известного топ-менеджера российской компании, НКРЭКУ ввела в Украине РАБ-тарифы, — СМИ

29 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила методику перехода на РАБ-тарифы для компаний, распределяющих электроэнергию потребителям (бывшие облэнерго). Решение принято без проведения общественных обсуждений и обсуждений с участниками рынка, — сообщает на своей странице в Facebook народный депутат от «Слуги Народа» Людмила Буймистр, пишет «Антикор».

По информации Буймистр, НКРЭКУ провело заседание на час раньше, чем было анонсировано накануне на сайте регулятора. К участию в онлайн-заседании не были допущены зарегистрированные участников — ассоциация ОСР «Умные сети» и сама депутат Людмила Буймистер.

«Как оказалось, Регулятор только на словах декларирует открытость и готовность к обсуждениям. Меня — народного депутата — представителя украинского народа не допустили к участию даже онлайн. ...Просто без объяснения причин. Профильные ассоциации также», — отмечается в посте.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко обращался к НКРЭКУ с требованием перенести рассмотрение стимулирующего тарифообразования на время после карантина.

Ранее ЕВА и Союз операторов систем распределения «Умные электросети» также обращались к НКРЭКУ с требованием вернуться к рассмотрению перехода на стимулирующее регулирование после окончания карантина для обеспечения возможности представителям энергорынка ознакомиться и выработать свои предложения к методологии.

В ноябре 2019 года главой НКРЭКУ стал Валерий Тарасюк, ранее работавший вице-президент компании «ВС Энерджи Интернешнл Украина». Данная компания принадлежит российским бизнесменам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и члену Верхней палаты Госдумы РФ Александру Бабакову.

«2006 году Валерий Тарасюк оказался в центре скандала связанного с рейдерским захватом гостиничного комплекса „Русь“ в Киеве. По информации потерпевшего украинского предпринимателя Мстислава Скоробогатова, схему организовала российская преступная группировка „Лужниковская“. Лидером этой группы был депутат российской Госдумы и олигарх Александр Бабаков, в совместной собственности которой на тот момент находилось 10 украинских облэнерго. О факте участия Тарасюка свидетельствует видеозапись», — также пишет «Антикор».