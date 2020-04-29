Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под руководством скандально известного топ-менеджера российской компании, НКРЭКУ ввела в Украине РАБ-тарифы, — СМИ

Под руководством скандально известного топ-менеджера российской компании, НКРЭКУ ввела в Украине РАБ-тарифы, — СМИ

29 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила методику перехода на РАБ-тарифы для компаний, распределяющих электроэнергию потребителям (бывшие облэнерго). Решение принято без проведения общественных обсуждений и обсуждений с участниками рынка, — сообщает на своей странице в Facebook народный депутат от «Слуги Народа» Людмила Буймистр, пишет «Антикор».

По информации Буймистр, НКРЭКУ провело заседание на час раньше, чем было анонсировано накануне на сайте регулятора. К участию в онлайн-заседании не были допущены зарегистрированные участников — ассоциация ОСР «Умные сети» и сама депутат Людмила Буймистер.

«Как оказалось, Регулятор только на словах декларирует открытость и готовность к обсуждениям. Меня — народного депутата — представителя украинского народа не допустили к участию даже онлайн. ...Просто без объяснения причин. Профильные ассоциации также», — отмечается в посте.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко обращался к НКРЭКУ с требованием перенести рассмотрение стимулирующего тарифообразования на время после карантина.

Ранее ЕВА и Союз операторов систем распределения «Умные электросети» также обращались к НКРЭКУ с требованием вернуться к рассмотрению перехода на стимулирующее регулирование после окончания карантина для обеспечения возможности представителям энергорынка ознакомиться и выработать свои предложения к методологии.

В ноябре 2019 года главой НКРЭКУ стал Валерий Тарасюк, ранее работавший вице-президент компании «ВС Энерджи Интернешнл Украина». Данная компания принадлежит российским бизнесменам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и члену Верхней палаты Госдумы РФ Александру Бабакову.

«2006 году Валерий Тарасюк оказался в центре скандала связанного с рейдерским захватом гостиничного комплекса „Русь“ в Киеве. По информации потерпевшего украинского предпринимателя Мстислава Скоробогатова, схему организовала российская преступная группировка „Лужниковская“. Лидером этой группы был депутат российской Госдумы и олигарх Александр Бабаков, в совместной собственности которой на тот момент находилось 10 украинских облэнерго. О факте участия Тарасюка свидетельствует видеозапись», — также пишет «Антикор».

Тэги:

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
29.04.20 09:19

На кой этот цирк?!

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Украина выйдет из карантина к середине лета, но будет еще одна волна — врач-эпидемиолог
29.04.20 12:57

Украина выйдет из карантина к середине лета, но будет еще одна волна — врач-эпидемиолог

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением

Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением
29.04.20 15:53
419
Последние новости
29.04.20 17:08

Кабмин решил открыть продуктовые рынки. Но уже нашлись недовольные
29.04.20 16:53

Названы ТОП-10 самых «зеленых» городов планеты
29.04.20 16:16

В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
29.04.20 15:53

Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением
29.04.20 15:51

Под руководством скандально известного топ-менеджера российской компании, НКРЭКУ ввела в Украине РАБ-тарифы, — СМИ
29.04.20 15:37

Экс-первая ракетка мира заявил, что людей готовят к поголовной чипизации
29.04.20 15:29

Главе МВД направлено депутатское обращение из-за поджогов храмов и клеветы
Фото и Видео
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением
Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением
В сети опубликован фильм о наместнике Киево-Печерской лавры
В сети опубликован фильм о наместнике Киево-Печерской лавры
Главного конкурента Трампа на президентских выборах обвинили в изнасиловании
Главного конкурента Трампа на президентских выборах обвинили в изнасиловании
Сестры милосердия передали помощь погорельцам в Житомирской области
Сестры милосердия передали помощь погорельцам в Житомирской области
Шкварки за 170 грн: стали известны расценки на еду в скандальном ресторане «слуги народа» в центре Киева
Шкварки за 170 грн: стали известны расценки на еду в скандальном ресторане «слуги народа» в центре Киева
Французские стоматологи уcтроили голый протест
Французские стоматологи уcтроили голый протест
Стало известно, когда в кошельках украинцев появятся 10-гривневые монетки
Стало известно, когда в кошельках украинцев появятся 10-гривневые монетки
Антикарантинный Майдан: под зданием Кабмина произошли стычки между предпринимателями и полицией
Антикарантинный Майдан: под зданием Кабмина произошли стычки между предпринимателями и полицией
Очевидцы сняли эпичное извержение вулкана в России
Очевидцы сняли эпичное извержение вулкана в России
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.