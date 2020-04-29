Экс-первая ракетка мира заявил, что людей готовят к поголовной чипизации

Главное: С коронавирусом все не так просто, а «теневое правительство» готовит человечество к чипизации. Так считает один самых известных теннисистов мира Марат Сафин.

Детали: Людей готовят к чипизации. Об этом заявил экс-первая ракетка мира Марат Сафин в прямом эфире в инстаграме Sports.ru.

«Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг — вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель — он просто знал», — считает Сафин.

Спортсмен также заявил, что с коронавирусом «все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору».

«Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом. Весь мир же посадили домой, так что все работает», — добавил Сафин.

Экс-первая ракетка мира утверждает, что «есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это (чипизацию — „Фраза“) могут легко провернуть».

«Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры — это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит», — добавил спортсмен.

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали, что в Украине стартовал процесс чипизации населения.

Также ранее мы писали про «патент 060606» и о концепции снижения рождаемости от Билла Гейтса.