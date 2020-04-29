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Главе МВД направлено депутатское обращение из-за поджогов храмов и клеветы

Главе МВД направлено депутатское обращение из-за поджогов храмов и клеветы

Главное: Народный депутат указал на умышленность действий, направленных на поджог храмов и монастырей УПЦ, а также на публикации некоторых СМИ, которые разжигают религиозную вражду. Александр Качный просит МВД предоставить информацию о предпринятых мерах.

Детали: Народный депутат Украины Александр Качный направил обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с призывом обеспечить быстрые и эффективные действия правоохранительных органов по расследованию преступлений, совершенных против Украинской Православной Церкви и фактов разжигания религиозной вражды в украинских СМИ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил член Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики народный депутат Александр Качный на своей странице в Фейсбук, где разместил фотографию текста обращения.

«Отсутствие реакции власти на разжигание религиозной вражды за распространение недостоверных и провокационных материалов, которые дискриминируют УПЦ, порождают безнаказанность! Такое беззаконие сознательно поощряет радикально настроенных людей к эскалации насилия. Поджоги и акты вандализма в отношении храмов Украинской Православной Церкви приобрели масштабный характер. В течение последних двух месяцев представители радикальных группировок систематически запугивают прихожан, уничтожают имущество и поджигают храмы и монастыри УПЦ, которые являются объектами культурного наследия Украины», — подчеркнул народный депутат.

По его мнению, «все это происходит на фоне бездеятельности правоохранителей, более того, со стороны чиновников уже неоднократно звучали нескрываемые оправдания действий, имеющих откровенно террористический привкус».

«Такие попытки лишь усугубляют раскол в украинском Православии и украинском обществе, Уверен, что Церковь Христова не должна быть инструментом в руках любого государства или политической идеологии. Обращаюсь к Министру внутренних дел Украины господину Авакову обеспечить быстрые и эффективные действия правоохранительных органов по расследованию этих преступлений и наказанию злоумышленников за их злодеяния», — призвал Александр Качный.

В своем обращении народный депутат указал на умышленность действий, которые были направлены на поджог храмов и монастырей УПЦ, а также на публикации некоторых СМИ, разжигающих религиозную вражду.

Депутат призвал Министерство внутренних дел Украины дать официальный комментарий «относительно фактов, связанных с систематическим умышленным повреждением имущества УПЦ, культурного наследия Украины, путем поджогов, что является общественно опасным деянием по отношению к жизни и здоровью людей, а также проверить сообщения СМИ на предмет разжигания межрелигиозной вражды путем распространения недостоверной информации, которая унижает достоинство и нарушает права людей из-за их религиозных убеждений и побуждают к эскалации насилия или дискриминации».

Кроме того, Александр Качный просит МВД «предоставить информацию о регистрации указанных уголовных правонарушений, проведении мер обеспечения уголовного производства, ходе досудебного расследования, установлении лиц, подозреваемых в заказе (координации) и совершении данных преступлений, о решениях, принятых по данным уголовным правонарушениям и мерах, предпринятых с целью раскрытия указанных уголовных правонарушений, их прекращении и профилактики в дальнейшем».

Ранее 14 депутатов подписали обращение к Генеральному прокурору и призвали внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении криминального правонарушения и начать досудебное расследование действий Айдера Муджабаева, который в своем видеообращении публично оскорблял священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви.

В тему: 27 апреля 2020 года УПЦ попросила власть усилить охрану храмов из-за серии поджогов.

Тэги: общество, православие, МВД, новости православия, УПЦ, новости Украины

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