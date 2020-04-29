«Сэкономить бюджетные средства»: Кабмин предлагает отпустить на свободу более 3 тыс. заключенных

Главное: Правительство предлагает амнистию для заключенных в Украине в связи с распространением коронавируса. В случае если соответствующий законопроект будет принят, на свободе окажутся более 3 тыс. заключенных.

Детали: Кабинет министров Украины предлагает амнистировать 3009 заключенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале Верховной Рады. Как указывается в объяснительной записке, по мнению правительства, это позволит снизить риски распространения коронавируса в пенитенциарной системе и «сэкономить бюджетные средства на содержание лиц», которые пребывают в указанных учреждениях.

Как уточняется, под амнистию могут попасть заключенные, осужденные за преступления легкой тяжести без совершения насилия и заключенные с истекающим сроком наказания.

Также планируется сократить наполовину неотбытую часть наказания ста осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы.

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