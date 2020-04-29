Умер один из величайших индийских актеров современности Ирфан Хан

Главное: В возрасте 53 лет скончался известный индийский актер Ирфан Хан. Он снялся в таких культовых фильмах как «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»

Детали: Легендарный индийский актер Ирфан Хан скончался на 54 году жизни. Об этом сообщают его представители.

В 2018 году у артиста диагностировали редкую смертельную болезнь – в нейроэндокринную опухоль. После этого он прекратил сниматься.

Причиной смерти Ирфана Хана называют инфекцию толстой кишки.

Актер прославился съемками в таких фильмах как «Миллионер из трущоб», «Мир Юрского периода», «Жизнь Пи», «Новый человек паук» и «Инферно».

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