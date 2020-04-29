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Названы ТОП-10 самых «зеленых» городов планеты

Названы ТОП-10 самых «зеленых» городов планеты

Главное: Составлен ТОП-10 самых экологически чистых городов нашей планеты. Его возглавила Вена.

Детали: Популярный портал Lonely Planet составил список самых «зеленых» городов планеты, у которых, как считают эксперты, «самое светлое экологическое будущее».

Учитывались такие критерии оценки: доля общественных зеленых насаждений, мест для пешеходных прогулок, уровень загрязнения воздуха, потребление энергии из возобновляемых источников и воды на душу населения, фермерских рынков, а также число людей, пользующихся общественным транспортом и велосипедами.

Рейтинг возглавила Вена. Об австрийской столице эксперты говорят: «Это один из самых зеленых крупных городов в мире, в котором есть множество свежих идей о мобильности и общественных парках. Это также европейский ориентир общественного транспорта: почти половина населения имеет годовой транзитный пропуск и использует его регулярно».

Второе место занял Мюнхен: «Он является одним из самых популярных в мире городов, а также имеет завидную систему транзита. Недавние инвестиции в мобильную инфраструктуру, такие как система скоростного транспорта U-Bahn, только уменьшат количество автомобилей, а в городе сегодня лучший воздух, которым можно дышать в мировой столице».

Третье место занимает Берлин: «Город имеет множество открытых, общественных пространств и городских парков и предназначен для прогулок. Местные жители используют наименьшее количество воды на душу населения в Европе и предпочитают пользоваться общественным транспортом».

Четвертое место досталось Мадриду: «Тут много зеленых насаждений, город невероятно удобен для пешеходов».

Пятое место занимает Сан-Паулу: «Город имеет огромные потребности в энергии, но является одним из крупнейших потребителей возобновляемой энергии в мире. Отчасти это связано с кулинарными изысками, которые производят его большие итальянские, японские и арабские общины. Хотя это большой город, в нем есть зеленые зоны».

Шестым стал Манчестер: «Он плоский и компактный, это пешеходная жемчужина с очаровательным городским пейзажем, в котором сочетаются история и искусство. Общественный транспорт получил широкое распространение, тут много фермерских рынков и хороших натуральных продуктов питания».

Седьмое место занимает Лиссабон: «Это тактильный, многосенсорный опыт, который лучше всего исследовать пешком без какой-либо конкретной программы. Здесь много зеленых насаждений и несколько крупнейших фермерских рынков в Европе, а также амбициозные программы переработки и компостирования».

Восьмым идет Сингапур: «Город не довольствуется выращиванием зеленых насаждений лишь по эстетическим соображениям. Власти превращают обильные парковые зоны в «лечебные сады», предназначенные для пожилых людей».

Девятое место занял Амстердам: «Он всегда был городом, который процветает благодаря прогулкам пешком или на велосипеде. Его система общественного транспорта включает в себя лодки, что только добавляет привлекательности для местных жителей и туристов».

Замыкает десятку Вашингтон: «Этот город всегда был недооцененным зеленым оазисом, изобилующим общественными площадями и парками. Он имеет большое количество фермерских рынков, а массивная пристань дала ему новые офисные и жилые здания, торговые площади, а также парки и общественные места».

В тему 29 февраля 2020 года был составлен ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года.

24 февраля 2020 года стало известно, жители каких городов больше всего платят за коммуналку.

Тэги: рейтинг, мир, экология, Вена

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