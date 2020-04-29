Благодаря карантину автолюбители в Украине смогут полихачить еще какое-то время

Главное: Министерство внутренних дел Украины переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в связи с карантинными ограничениями на фоне распространения коронавирусной болезни. При этом точные сроки введения системы не указываются.

Детали: Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, строгие карантинные меры на территории Украины, введенные правительством 11 марта, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, коснулись и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

В связи с этим МВД приняло решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

В тему: 12 марта 2020 года в Украине заработала система фото и ввидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ожидалось, что до 1 мая система будет работать в тестовом режиме в формате предупреждений. После чего на основании полученных данных начнут выписывать штрафы.

В тот же день Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса сроком на 3 недели.