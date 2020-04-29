Коронавирус в аннексированном Крыму: массово заражаются медики

Главное: В аннексированном Крыму коронавирусом заразились медики. Число больных быстро растет.

Детали: В аннексированном Россией Крыму коронавирусом COVID-19 массово заражаются медицинские работники. Об этом заявил т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов.

Всего за сутки в Крыму коронавирус подтвердили еще у десяти человек: общее число больных увеличилось до 89 людей.

Известно, что среди заболевших – три медика городской больницы в Алуште, а также два врача и два пациента республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

Отмечается, что в Крыму зафиксировали «двадцать завезенных случаев коронавируса из-за границы, десять – из субъектов РФ, и еще 59 – местные».

Отдельно считают больных в Севастополе: в городе коронавирус подтвержден у 73 людей.

Российская администрация полуострова также сообщает: «С 1 мая все прибывающие в Крым, не имеющие собственности, жилых помещений и регистрации в Крыму, отправляются на обсервацию на две недели».

Стоит отметить, что режим «всеобщей самоизоляции населения» из-за коронавируса в Крыму (в том числе и в Севастополе) действует до 30 апреля. В Севастополе дополнительно для передвижения по городу была введена пропускная система. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 28 апреля 2020 года стало известно, что в аннексированном Россией Крыму стремительно растет число больных коронавирусом.

28 апреля 2020 года в аэропорту Севастополя было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.