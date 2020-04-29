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«Очевидно, что голод будет»: президент Гаити обратился к гражданам своей страны на фоне пандемии коронавируса

«Очевидно, что голод будет»: президент Гаити обратился к гражданам своей страны на фоне пандемии коронавируса

Главное: Из-за пандемии коронавируса Гаити угрожает голод. Об этом заявил президент страны Жовенель Моиз.

Детали: Президент Гаити Жовенель Моиз обратился к гражданам своей страны, заявив, что из-за пандемии коронавируса их ждут «голодные времена».

Политик сказал: «Очевидно, что голод будет, у нас уже много безработных».

Он добавил: «Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем».

Власти Гаити пообещали выплатить жителям страны во время пандемии по тридцать американских долларов.

Кроме этого, на острове началась распашка дополнительных земель для выращивания пищи.

При этом на Гаити коронавирусом заразились всего 76 человек, а умерли шесть людей. Несмотря на это на острове ввели комендантский час.

В тему 23 апреля 2020 года сообщалось, что в ООН считают, что пандемия коронавируса может вызвать голод «библейского масштаба».

16 апреля 2020 года МВФ дал отсрочку по долгам для Гаити и Таджикистана, но не для Украины.

Тэги: мир, голод, Гаити, коронавирус, пандемия

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