Стал известен простой способ извлечь все картинки из документов Microsoft

Главное: Стало известно, как можно быстро извлекать медиаконтект из файлов Microsoft Office. Для этого нужно просто превратить их в архив путем изменения расширения на .zip.

Детали: В популярных приложениях из офисного пакета от Microsoft предусмотрена возможность быстрого сохранения медиаконтента из документа. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пользователей соцсетей, форматы офисных файлов, например, .docx, на самом деле, являются архивами. Таким образом, чтобы быстро экспортировать из них изображения оригинального размера достаточно изменить расширение таких файлов на .zip.

После этого все изображения из документа можно будет скопировать из соответствующих папок внутри этого архива.

Как утверждается, подобным образом также можно экспортировать медиафайлы из документов PowerPoint, Excel и прочих офисных приложений компании.

В тему: В феврале 2013 года из-за ошибки в интернет-магазине компании Microsoft все желающие могли приобрести полную лицензию свежевышедшего Office 2013 всего за 5 грн при цене $220 за домашнюю версию пакета.