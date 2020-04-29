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Коронавирус вынудил организаторов «Оскара» кардинально изменить правила премии

Коронавирус вынудил организаторов «Оскара» кардинально изменить правила премии

Главное: Премия «Оскар» временно меняет правила из-за пандемии коронавируса. Теперь в отборе могут участвовать фильмы, которые не показывали в кинотеатрах.

Детали: Из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы «Оскара» решили изменить правила премии. Об этом сообщает Американская академия кинематографических искусств и наук.

Теперь для того, чтобы фильм прошел отбор к премии 2021 года, его не обязательно прокатывать в округе Лос-Анджелес штата Калифорния, что было важным требованием до этого.

Временно к «Оскару» допустят фильмы, которые транслировались онлайн.

Организаторы говорят: «До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина» основные и специальные категории для 93-й премии».

Отмечается, что фильм в виде копии на специальном защищенном сайте нужно предоставить критикам в течение шестидесяти дней со дня выхода картины онлайн.

В тему 29 февраля 2020 года появился ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года.

21 февраля 2020 года Трамп резко раскритиковал фильм «Паразиты».

Тэги: США, фильм, мир, премия, кино, Оскар, культура, коронавирус, COVID-19

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