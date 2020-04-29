Президент Грузии жестко раскритиковала возможное назначение Саакашвили в украинское правительство

Главное: Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила возможное назначение Михаила Саакашвили в украинское правительство. Она намекнула, что это испортит отношение между странами.

Детали: Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против назначения бывшего главы государства Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Саломе Зурабишвили напомнила, что «Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнерами, а наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений».

При этом по ее словам, «наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии».

Она добавила: «Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества».

Президент Грузии назвала возможное назначение Михаила Саакашвили «неприемлемым и непонятным», а нынешняя ситуация «уже привела к отсутствию доверия между странами».

В тему 2 декабря 2019 года сообщалось, что Саакашвили уже «отрекся» от Украины.

30 сентября 2019 года появилась новость, что Саакашвили собрался вернуться в грузинскую политику.