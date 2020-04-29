Американские тесты на коронавирус заражены коронавирусом

Главное: В Центре по контролю и профилактике заболеваний США были нарушены производственные процессы. В результате произошло загрязнение тестовых наборов для обнаружения коронавируса зараженным коронавирусной инфекцией материалом.

Детали: Неспособность Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) быстро создать тестовый набор для обнаружения нового коронавируса была вызвана вопиющим технологическим срывом в центральном лабораторном комплексе CDC. Об этом изданию Washingtonpost сообщили осведомленные источники в научных кругах.

CDC — это ведущее учреждение Америки по борьбе с распространением катастрофических заболеваний Расположено в Атланте (штат Джорджия, США).

В статье Washingtonpost отмечается, что оборудование CDC, которое собирало наборы, работало с нарушением производственных процессов. Это приводило к загрязнению одного из трех тестовых компонентов. Перекрестное загрязнение, скорее всего, произошло из-за того, что химические смеси были собраны в наборы внутри лабораторного помещения, в котором параллельно обрабатывался синтетический коронавирусный материал.

Издание сообщает, что недостатки тестов были впервые замечены еще в конце января. После того, как CDC отправил первую партию в 26 лабораторий общественного здравоохранения по всей стране. Ложноположительные реакции были выявлены в 24 из 26 лабораторий, которые предварительно опробовали наборы перед анализом образцов, собранных у пациентов.

На фото — Штаб-квартира Центров по контролю и профилактике заболеваний в Атланте.

На сегодняшний день, в США коронавирусом заболели 1 млн 7 тыс. 514 американцев. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 тыс. 624 человека.

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