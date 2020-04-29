У Вятровича в ГБР случилась банкетная амнезия

Главное: Владимир Вятрович во время сегодняшнего допроса в ГБР заявил, что не помнит подробностей финансирования скандального банкета, посвященного памяти жертв Голодомора.

Детали: Нардеп от «Европейской солидарности» и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на сегодняшнем допросе в Госбюро расследований заявил, что не помнит подробности финансирования форума памяти жертв Голодомора. Об этом РБК-Украина рассказал и.о. главы управления по организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов.

Следователь отметил, что Вятрович не отказался от дачи показаний.

В тему: Сегодня мы писали, что экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в ГБР. Его подозревают в разворовывании средств при подготовке банкета на форуме, просвященном годовщине Голодомора. Вятровичу грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.