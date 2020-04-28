В аэропорту Севастополя зафиксировано массовое заражение коронавирусом

Главное: В аннексированном Севастополе выявлен очаг коронавируса. Им стала строительная площадка в аэропорту Бельбек, где заразились сразу 36 рабочих.

Детали: В аннексированном Севастополе выявлена строительная площадка, где сразу 36 человек заразились коронавирусом.

Об этом на совещании по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в регионах РФ рассказал «и.о. губернатора» Севастополя Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».

По словам Развожаева, все заразившиеся люди работали на стройке в аэропорту Бельбек.

«Заболевание у них протекает бессимптомно», ‒ отметил «и.о. губернатора», добавив, что заболевших доставили в военный госпиталь и городскую больницу № 9

Таким образом, общее число случаев заражения в Севастополе достигло 73.

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали, что в аннексированном Россией Крыму стремительно растет число больных коронавирусом.

27 апреля 2020 года также сообщалось, что в Крыму произошел значительный всплеск заражений.