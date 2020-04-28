Ученые выявили десять мутаций коронавируса

Главное: Индийские ученые выяснили, что коронавирус мутировал в 10 различных подтипов. Однако только один из них ‒ A2a ‒ стал доминирующим во всем мире.

Детали: Ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики выявили 10 подтипов коронавируса, причем один из них ‒ A2a ‒ почти заменил все остальные, став доминирующим в разных географических регионах.

В своем исследовании специалисты использовали публичную базу данных GISAID, в которой содержатся последовательности РНК 3,6 тысячи коронавирусов, собранных из 55 стран с декабря 2019 года по 6 апреля 2020 года, передает РИА «Новости».

По словам одного из авторов исследования Партхи Маджумдера, в результате исследования удалось выяснить, что в настоящее время существует 11 типов коронавируса (A2, A2a, A3, B, B1 и т.д.), включая тип О, который является «родовым типом», возникшим в Ухане.

В свою очередь, коронавирус A2a эффективно проникает в клетки легких человека, поэтому заболевание и распространилось во всем мире.

Исследователи считают, что мутация A2a изменила компонент спайкового белка (основной белок на поверхности) коронавируса, позволив ему легче связываться с поверхностным белком клетки легкого.

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали, что американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса.

А 26 апреля 2020 года сообщалось, что ученые определили главные «цели» коронавируса в организме человека.