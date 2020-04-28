Специальный рейс Киев-Ереван-Киев доставит домой около 300 граждан Украины и Армении

Самолет украинской авиакомпании SkyUp осуществляющий чартерный рейс Киев-Ереван-Киев, вылетает из Киева со 144 пассажирами на борту, сообщает AnalitikaUA.net. Благодаря специальному рейсу домой прилетят граждане обеих стран желающие вернуться.

Согласно данным интернет-издания полученным от Союза армян Украины и Посольства Украины в Армении, из Киева вылетели 144 пассажира, а из Еревана отбудут 150 пассажиров.

Издание отмечает оперативную работу сотрудников посольств и консульских служб двух стран в организации авиарейса, который состоялся благодаря финансированию со стороны председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна.

Способ прохождения карантина для прибывших пассажиров в столицу Украины — самоизоляция при установке приложения «Дій вдома». Пассажиры, прибывшие этим рейсом в Ереван, будут в обязательном порядке помещены на 14-дневный карантин.

Напомним, что это уже второй чартер авиакомпании SkyUp, первый авиарейс состоялся 25 марта, тогда из Киева вылетели 62 пассажира, а из Еревана 92.