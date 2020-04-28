Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 28 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 28 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 063 814, смертей ‒ 212 345, а выздоровлений ‒ 906 898. В Украине же выявлено 9 410 инфицированных, зафиксировано 239 смертей и 992 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 989 357 (смертей ‒ 56 475), Испании ‒ 232 128 (23 822), Италии ‒ 199 414 (26 977), Франции ‒ 166 036 (23 327), Германии ‒ 158 768 (6 136), Великобритании ‒ 158 353 (21 158), Турции ‒ 112 261 (2 900), России ‒ 93 558 (867), Иране ‒ 92 584 (5 877), Китае ‒ 83 938 (4 637), Бразилии ‒ 67 446 (4 603), Канаде ‒ 49 616 (2 841), Бельгии ‒ 47 334 (7 331), Нидерландах ‒ 38 612 (4 582), Индии ‒ 29 451 (939) и Швейцарии ‒ 29 264 (1 685).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали, что Билл Гейтс намекнул: без вакцины от коронавируса возврата к нормальной жизни не будет.

28 апреля 2020 года также сообщалось, что американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса.