Главные новости за 28 апреля 2020 года

– В аннексированном Крыму растет число больных коронавирусом. Об этом сообщает российская администрация полуострова.

– В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине до конца весны. Будет тепло.

– Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

– Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вновь заговорил о важности вакцины от коронавируса. Он дал прогноз, когда человечество победит заразу.

– Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Этим самым он лишь еще больше запутал ситуацию.

– В США у мопса, живущего в семье медицинского работника, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию заболевания COVID-19 в мире. Собака могла заразиться от пищи, которую любила доедать за своими хозяевами. На выздоровление ей понадобилось несколько дней.