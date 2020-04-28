Коронавирус в Африке: в ВОЗ озвучили последние цифры

Главное: Коронавирусом в Африке заболели уже более 33 тысяч людей, а число жертв приближается к 1,5 тысячам. Такие цифры публикует ВОЗ.

Детали: Во вторник, 28 апреля, Всемирная организация здравоохранения озвучила цифры по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Африке.

По последним данным, на континенте заразились 33 085 человек, а умерли 1 465 людей.

Отмечается, что лидерами по заболеваемости являются ЮАР (4 793 зараженных), Египет (4 782) и Марокко (4 115).

В тему 28 апреля 2020 года сообщалось, что в США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки.

26 апреля 2020 года стало известно, что ученые определили главные «цели» коронавируса в организме человека.