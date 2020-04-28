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Украинцам спрогнозировали погоду до конца весны

Украинцам спрогнозировали погоду до конца весны

Главное: В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине до конца весны. Будет тепло.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине до конца мая.

Синоптики говорят, что средняя месячная температура составит 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что примерно на полтора градуса выше майской нормы.

Ожидается, говорят эксперты, что в мае количество осадков составит 34-77 мм, а в Карпатах – 95-120 мм. Это соответствует месячной норме для нашей страны.

Гидрометцентр сообщает: «В первой половине месяца в Украине, во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе».

Синоптики также говорят, что «устойчивый переход средней суточной температуры через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит в южной половине страны – в первой половине, на остальной территории – во второй половине мая».

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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