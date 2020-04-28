«Слуга народа» объяснил, что в центре Киева у него действует не фешенебельный ресторан, а «своеобразный штаб»

Главное: Народный депутат Украины Николай Тищенко опроверг информацию о том, что в центре Киева работает его ресторан для особо важных лиц. По его словам, это место он иногда использует для личных встреч со своими помощниками.

Детали: Ресторатор и народный депутат, член фракции «Слуга народа» Николай Тищенко утверждает, что ресторан «Велюр» «строго придерживается карантинных мероприятий» и не работает для посетителей. «Да, действительно в ресторане „Велюр“ иногда проходят личные встречи. По слогам читайте — „личные встречи“. Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко», — написал он на своей странице в Instagram, намекнув, что информация, опубликованная накануне журналистами является «информационным заказом».

Он также дал понять, что в заведении никого не кормят и «гости вынуждены выходить из ресторана голодными».

Отметим, что в соцсетях уже начали появляться фотожабы, высмеивающие аргументы Тищенко.

В тему: 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу Николаю Тищенко. За это время здесь побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.