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В Церкви издали распоряжение об ответственности за нарушение карантина

В Церкви издали распоряжение об ответственности за нарушение карантина

Главное: В РПЦ напомнили игуменам и настоятелям монастырей об ответственности за соблюдение во вверенных им монастырях и храмах соблюдения карантинных норм.

Детали: Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл издал распоряжение об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции.

Распоряжение опубликовано на сайте patriarchia.ru.

Документ напоминает наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, настоятелям приходов «об их личной ответственности за соблюдение во вверенных им монастырях, приходах и подворьях распоряжений и указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции и устранение массовой угрозы жизни людей».

В документе сказано, что «в тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

В тему: 27 апреля 2020 года в Церкви супругам в условиях изоляции дали важный совет.

Тэги: карантин, РПЦ, новости православия

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