В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки

Главное: В США у мопса, живущего в семье медицинского работника, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию заболевания COVID-19 в мире. Собака могла заразиться от пищи, которую любила доедать за своими хозяевами. На выздоровление ей понадобилось несколько дней.

Детали: У домашней собаки из американского города Чапел-Хилл, что в Северной Каролине, у домашней собаки обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, перед этим у всех членов семьи, в которой жила собака, кроме дочери, был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2. В связи с этим врачи решили проверить и домашних животных, проживавших в доме — двух собак, кота и ящерицу.

В результате у одного из псов, мопса Уинстона, обнаружили заболевание. По словам хозяйки Хизер Маклин, все началось с того, что у него пропал аппетит. «Если вы знакомы с этой породой, то знаете, что мопсы очень любят поесть. Так что это было очень странно», — рассказала американка.

В то же время ее сын Бен рассказал, что Уинстон постоянно вылизывает тарелки за всеми членами семьи, поэтому нет ничего удивительного в том, что он заразился.

В конечном итоге Уинстон справился с болезнью за несколько дней и уже поправился.

По словам доктора Криса Вудса, участвовавшего в обследовании, это первый зарегистрированный случай заболевания собаки COVID-19 в США.

Как утверждается, ранее несколько случаев заражения собак также имели место в Китае.

В тему: 1 апреля 2020 года в Гонконге был зафиксирован случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 домашнего кота.

15 апреля канадские ученые пришли к выводу, что бродячие собаки могут переносить коронавирус SARS-CoV-2.