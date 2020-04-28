В Раде предлагают сажать за преступления на почве нетерпимости к семье и разврат на 10 лет

Главное: Народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Олег Волошин зарегистрировал законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри, противоественных отнощений и разврата. Документом предусматривается наказание за преступления, совершенные на почве нетерпимости к институту семьи вплоть до лишения свободы на 10 лет.

Детали: В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри, отказа от семейных ценностей и разврата. Как указывается на официальной странице документа, с соответствующей инициативой выступил народный депутат от фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Он предлагает внести в Уголовный кодекс изменения, которые бы относили «нетерпимость к институту семьи или семейным ценностям» к отягчающим обстоятельствам, наряду с преступлениями на почве расовой, национальной или религиозной нетерпимости. А также включить в УК новую статью о публичных призывах или пропаганде идей отказа от деторождения, разрушения института семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата.

Ответственность за нарушение этих статей предусматривает наказания в виде штрафа в размере до 8500 грн, ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 10 лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что в последние годы в Украине сложилась опасная ситуация, связанная с отказом от рождения детей и разрушением института семьи.

При этом не уточняется, что подразумевается под понятием «разврата» и какие отношения следует считать «противоестественными».

В тему: 2 октября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)», которым предусматривалась Уголовная ответственность за «действия, пропагандирующие отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма».

Тогда же Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская попросила народных депутатов определить термин «пропаганда гомосексуализма».

13 января 2013 года народный депутат Украины от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко зарегистрировал еще один законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма. При этом он указал, что под пропагандой однополых сексуальных отношений подразумевает «умышленную деятельность с целью распространения какой-либо положительной информации об однополых сексуальных отношениях, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, моральное и духовное развитие ребенка, сформировать у него ложные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений, а в будущем повлиять на его выбор сексуальной ориентации».