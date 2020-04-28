В аннексированном Россией Крыму стремительно растет число больных коронавирусом

Главное: В аннексированном Крыму растет число больных коронавирусом. Об этом сообщает российская администрация полуострова.

Детали: В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом. Данные на вторник, 28 апреля, привел т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, за последние сутки зафиксировали еще девять случаев заражения. Уточняется, что «семь из них в Ялте, один в Красногвардейском районе, один в Алуште».

Число больных увеличилось до 79 человек. Вылечить удалось 29 людей. Жертв нет.

Отдельно считают больных в Севастополе: в городе заразились 36 человек, вылечили шестерых людей. Никто не умер.

На обсервации в Крыму находятся более четырехсот человек, в больницах остаются пятьдесят больных.

Также добавим, что режим «всеобщей самоизоляции населения» из-за коронавируса в Крыму (в том числе и в Севастополе) действует до 30 апреля. В Севастополе дополнительно для передвижения по городу была введена пропускная система. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 27 апреля 2020 года стало известно, в Крыму на выходных произошел значительных всплеск заражений.

22 апреля 2020 года сообщалось, что в Крыму растет число больных коронавирусом – заразу завезли москвичи.