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Американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса

Американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса

Главное: Количество симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 может быть гораздо больше, чем считалось ранее. По новым данным американских врачей, среди них озноб, а также мышечные и головные боли.

Детали: Американские ученые из Центра по контролю заболеваний обнаружили шесть новых симптомов коронавируса. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, в результате анализа медицинских карт более 20 тыс. умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании выяснилось, что частыми симптомами коронавируса являются: озноб, дрожь от озноба, мышечные боли, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния.

При этом, по словам президент Британского ринологического общества, профессора Клэр Хопкинс два последних симптома распространены более, чем кашель и лихорадка и являются наиболее верными симптомами заражения коронавирусом на ранней стадии.

Отметим, что до этого Центр контроля заболеваний выделял лишь три симптома коронавирусного заболевания COVID-19. Это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.

В тему: В начале апреля 2020 года исследователи из Королевского колледжа в Лондоне в качестве двух основных симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выделили потерю обоняния и вкуса. По их данным, данные симптомы были у 59% заболевших.

Тогда же профессор дерматологии университета Калифорнии Рэнди Джекобс заявил, что еще одним проявлением коронавируса SARS-CoV-2 у пожилых людей может быть сосудистое высыпание на коже, а также появление крови в моче (гематурия).

11 апреля китайским ученым удалось обнаружить новые симптомы инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: невнятная речь, а также проблемы с координацией движений.

По мнению известного врача Евгения Комаровского, если вы подозреваете у себя заболевание коронавирусной болезнью, к врачу следует обращаться в случае если у вас наблюдается температура выше 39 градусов, которая не сбивается жаропонижающими средствами, есть ощущение нехватки воздуха, заторможенное сознание, неадекватное поведение, а также слабость и диаеря.

Тэги: медицина, здоровье, эпидемия, боль, коронавирус, симптомы

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