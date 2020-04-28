Цены на нефть продолжают свое падение

Главное: Цены на нефть продолжают падать. Марки Brent и WTI снова подешевели.

Детали: Во вторник, 28 апреля, падение цен на нефть на мировых биржах продолжилось.

Июньские фьючерсы марки Brent падали в цене на 4,5% до 19,09 доллара за баррель, а июльские дешевели более чем на 3% до 22,36 доллара за баррель.

Еще сильнее дешевела марка WTI (почти на 13,5%): июньские фьючерсы торговались по 11,07 доллара за баррель.

Падение цен на «черное золото» объясняется тем, что из-за пандемии коронавируса и мирового кризиса хранилища продавцов оказались переполненными нефтью.

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