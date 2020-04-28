Правила футбола могут временно изменить из-за коронавируса

Главное: Из-за коронавируса правила футбола могут изменить. ФИФА предлагает увеличить число замен до пяти за матч.

Детали: Правила футбола могут временно изменить. Как пишут британские СМИ, из-за пандемии коронавируса ФИФА выступает с инициативой увеличить число замен в матче до пяти вместо нынешних трех.

Планируется, что изменение будет действовать до конца 2021 года.

Данное новшество объясняют заботой о футболистах, у которых снизятся нагрузки, так как из-за переноса матчей нынешнего сезона плотность поединков в ближайшие полтора года резко вырастет.

В тему 27 апреля 2020 года сообщалось, когда возобновится футбольный сезон в Европе: появились даты.

26 апреля 2020 года стало известно, что ученые определили главные «цели» коронавируса в организме человека.