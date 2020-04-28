Билл Гейтс намекнул, что без вакцины от коронавируса возврата к нормальной жизни не будет

Главное: Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вновь заговорил о важности вакцины от коронавируса. Он дал прогноз, когда человечество победит заразу.

Детали: Основатель корпорации Microsoft американский миллиарде Билл Гейтс пообщался с французским изданием Le Figaro.

Среди прочего Билл Гейтс вновь коснулся темы вакцины от коронавируса COVID-19.

Миллиардер считает, что «мы не вернемся к нормальной жизни раньше чем через один-два года, мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии».

Билл Гейтс поведал, что «благодаря системам тестирования и отслеживания страны смогут быстро определять области заражения и контролировать их».

По его словам, «при этом люди не смогут вернуться к совершенно нормальной жизни, потому что они будут очень обеспокоены возможностью заразиться и резко изменят свой образ жизни».

Также он сказал: «Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском».

Билл Гейтс настаивает, что «только вакцина сможет обеспечить возвращение к обычной жизни».

Он добавил: «Абсолютно необходимо работать над методами лечения, которые могут начать использоваться намного проще, чем вакцины, потому что нет необходимости тестировать их в таком большом масштабе, но чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина».

В тему 26 апреля 2020 года сообщалось о концепции снижения рождаемости Билла Гейтса.

22 апреля 2020 года мы сообщали, почему Билла Гейтса обвиняют в коронавирусном заговоре.

23 апреля 220 года мы рассказали о том, что цель коронавирусной истерии – обязательная поголовная вакцинация.