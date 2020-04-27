На Харьковщине закроют больницу, работников которой «выбил» коронавирус

Главное: В Харковской области закроют районную больницу, в которой сразу 11 медработников заразились коронавирусом. Пациентов обещают перевести в лечебное учреждение, расположенное в том же районе.

Детали: На Харьковщине закроют на карантин Змиевскую центральную районную больницу, которая превратилась в самый настоящий «рассадник» коронавируса.

Как рассказал глава региона Алексей Кучер в эфире программы «Тема дня» на канале «UA:Харкiв», за короткий срок в лечебном учреждении заразились 14 пациентов и сразу 11 медработников.

По его словам, их всех заразил ребенок, который лежал с пневмонией. Ему сделали тест на коронавирус и даже успели выписать из больницы, пока ждали результатов.

«Но коронавирус был подтвержден», ‒ подчеркнул харьковский губернатор, добавив, что после закрытия больницы, всех ее пациентов переведут в лечебное учреждение, расположенное в том же районе.

Отметим также, что по состоянию на 20-00 27 апреля в Харьковской области выявлено 196 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, четверо пациентов скончались. При этом 15 уже выздоровели.

В тему: 26 апреля 2020 года мы писали, что в Киеве возросло число заболевших коронавирусом. Среди новых пациентов ‒ медики и дети.

А 16 апреля 2020 года сообщалось, что одна из киевских больниц перестала принимать новых пациентов.