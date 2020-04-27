Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 27 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 992 970, смертей ‒ 207 583, а выздоровлений ‒ 876 043. В Украине же выявлено 9 009 инфицированных, зафиксировано 220 смертей и 864 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 968 203 (смертей ‒ 54 931), Испании ‒ 229 422 (23 521), Италии ‒ 197 675 (26 644), Франции ‒ 162 220 (22 890), Германии ‒ 158 142 (5 985), Великобритании ‒ 154 038 (20 797), Турции ‒ 110 130 (2 805), Иране ‒ 91 472 (5 806), России ‒ 87 147 (794), Китае ‒ 83 912 (4 637), Бразилии ‒ 63 328 (4 298), Канаде ‒ 47 182 (2 663), Бельгии ‒ 46 687 (7 207), Нидерландах ‒ 38 440 (4 534) и Швейцарии ‒ 29 164 (1 640).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 25 апреля 2020 года мы писали, что в Украине рекордно возросло число выздоровлений от коронавируса.

А 27 апреля 2020 года сообщалось, что власти Италии объявили о начале фазы «совместного существования с вирусом».