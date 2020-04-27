Главные новости за 27 апреля 2020 года

— Более 277 тыс. ФЛП прекратили работу в Украине из-за карантина, введенного в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего пострадали предприниматели, работающих на рынках.

— В Киеве полиция задержала заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Чиновника обвиняют в нападении на полицейского.

— Полиция Киева прокомментировала нападение замглавы КГГА Владимира Слончака на патрульного. Уже возбуждено уголовное дело.

— Появилось видео драки заместителя главы КГГА Владимира Слончака и полицейского. Скандального чиновника уже сняли с должности.

— В Украине заработал электронный кабинет гражданина. Все желающие при помощи электронной подписи или BankID смогут узнать, какие данные о них хранятся в государственных реестрах, насколько они полные и кто ими пользовался.

— В Украине разработан план по выходу из карантина. Он состоит из пяти этапов и должен начать реализовываться 11 мая. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает возможности «перескакивания» с одного этапа на другой.

— В Telegram появились боты, при помощи которых по номеру телефона можно узнать определенную информацию о гражданах Украины. Предположительно они берут данные из украденной базы клиентов «Приватбанка».

— В Украине продолжаются протесты против продления общенационального карантина. На выходных митинговали фермеры из Херсона. А глава движения SaveФОП пригрозил властям акциями протеста по всей стране.

— До трагедии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошли еще две аварии. В результате одной из них погибли шесть человек с признаками лучевой болезни и пришлось обеззараживать Припять.

— В Берлине люди протестовали против карантинных мер, которые ввели из-за коронавируса. Полиция задержала более сотни людей.

— Правительство Италии приняло решение о смягчении условий карантина в стране. Ожидается, что уже к середине мая откроются парки и скверы, музеи и библиотеки. Кроме того, люди смогут при определенных условиях передвигаться внутри регионов, встречаться с родственниками и участвовать в похоронах. В то же время школы и церкви останутся закрытыми.

— С 27 апреля власти Литвы и Грузии вслед за Италией начали смягчать условия карантина, введенного из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Отныне здесь можно посещать парки, а в Литве при соблюдении некоторых условий даже уличные кафе.

— ВОЗ предостерегает власти различных стран от внедрения «иммунных паспортов». По мнению специалистов организации, существующие на сегодняшний день средства диагностики коронавируса не позволяют абсолютно точно установить, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.

— Футбольный сезон в Европе, остановленный из-за пандемии коронавируса, вскоре возобновится. Появились предварительные даты.

— Диетолог российского президента Владимира Путина составила список продуктов, которые человеку стоит употреблять для защиты организма от вирусов. В него попали облепиха и морская рыба.