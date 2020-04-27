Браиловский монастырь закрыт, но верующие могут подать записки онлайн

Главное: Верующие УПЦ могут подать записки и переслать пожертвования онлайн.
Детали: На Винниччине Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь закрыт для посещения верующих и паломников с 25 апреля, но верующие могут подавать записки онлайн.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, насельницы монастыря также просят верующих о помощи для содержания обители.
«Вы можете подать записки с помощью СМС, Вайбер, Ватсап и Телеграмм на номер телефона:
Как переслать пожертвования — читайте здесь.
Как сообщалось, Свято-Троицкий Браиловский монастырь в связи с поджогами монастырей и продолжением карантина закрыт, но службы продолжают совершаться за закрытыми дверями, священнослужители и монашествующие продолжают молиться.
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