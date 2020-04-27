В УПЦ молились о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской катастрофы

Главное: Во всех уголках Украины 26 апреля, в 34-ю годовщину трагедии, верующие УПЦ молились о жертвах и ликвидаторах катастрофы на ЧАЭС.

Детали: Молитвой почтили память жертв Чернобыльской катастрофы духовенство и верующие Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, панихиды за погибших и молебны о здоровье живых героев-чернобыльцев прошли во всех епархиях Украинской Православной Церкви.

«В столице в 34-ю годовщину Чернобыльской трагедии, духовенство Свято-Вознесенского храма на Демеевке, совершило панихиду по погибшим героям-ликвидаторам и помолились за здоровье живых», — сообщил сайт Киевской митрополии.

Благочинный Голосеевского благочиния протоиерей Павел Кириллов совершил заупокойную литию пасхальным образом у памятного знака мировой трагедии.

«Жертвенная любовь — это движущая сила, которая привела к Богу многих пожарных, воинов и ликвидаторов, стала залогом способности нашего народа в тяжелые времена испытаний объединиться и не допустить худшего», — сказал священник в проповеди для ветеранов.

"Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе. Днепра, во время которой на заупокойной ектении были упомянуты все погибшие и умершие от последствий в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС«,- сообщила пресс-служба Днепропетровской епархии.

По окончании литургии митрополит Ириней вместе с духовенством собора совершил Пасхальным образом панихиду.

В Одессе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в храме святой блаженной Матроны, на территории Свято-Успенского монастыря в сослужении братии обители.

Во время богослужения возносилась сугубая молитва за упокой душ «усопших рабов Божиих пожарных, спасателей и всех, от катастрофы Чернобыльской до смерти уязвленных».

Как сообщает сайт Львовской епархии, в Свято-Георгиевском кафедральном соборе города Львова на литургии митрополит Львовский и Галицкий Филарет вознес молитву за упокой душ всех, кто погиб во время Чернобыльской катастрофы.

«В храмах Кировоградской епархии УПЦ возносились особые молитвы за всех жертв, пострадавших от техногенной катастрофы. Клирики Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Чепура и протодиакон Иоанн Ганчин в знак глубокого уважения к жертвенности ликвидаторов и всех причастных к спасению людей перед памятником всем жертвам и погибшим ликвидаторам Чернобыльской катастрофы поставили лампаду с Благодатным огнем и совершили заупокойное богослужение перед мемориалом», — сообщает пресс-служба епархии.

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