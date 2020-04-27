Стало известно, сколько предпринимателей остались без работы в Украине из-за карантина

Главное: Более 277 тыс. ФЛП прекратили работу в Украине из-за карантина, введенного в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего пострадали предприниматели, работающих на рынках.

Детали: На фоне карантинных ограничений в Украине прекратили работу 277 тысяч физлиц-предпринимателей. В частности, по данным платформы открытых государственных данных Opendatabot, больше всего ФЛП — 211302 — остались без работы из-за закрытия рынков. Еще 13684 — в сфере образования, 8370 — туризма , 8434 — спорта, 1791 — транспорта.

Кроме того, как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на портал поиска работы Work.ua, за последние 5 недель количество новых вакансий сократилось более чем вдвое.

В тему: По данным третьей волны CATI-опроса роллингового формата, проведенного компанией Research&Branding Group с 11 по 17 апреля 2020 года, с начала действия карантина 39% украинцев заявили о появлении финансовых трудностей, 45% — об отсутствии сбережений. Около 90% украинцев отметили, что с переходом на карантин у них в жизни возникли новые проблемы.