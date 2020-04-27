В Telegram идет торговля информацией об украинцах из баз данных «Приватбанка», – СМИ

Главное: В Telegram появились боты, при помощи которых по номеру телефона можно узнать определенную информацию о гражданах Украины. Предположительно они берут данные из украденной базы клиентов «Приватбанка».

Детали: В мессенджере Telegram появилось два бота, которые за деньги ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона. Как сообщает «Экономическая правда», один бот под названием «Досье» уже закрыт. С его помощью можно было по телефонному номеру получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Второй бот, название которого не указывается, еще работает. Он работает по схожей схеме. За $50 в нем можно сделать 10 соответствующих запросов, за $100 — 50 запросов, и 200 запросов — за $200.

По данным журналистов, оба бота используют одну и ту же базу. По мнению пользователей, скорее всего речь об украденной базе «Приватбанка». При этом в пресс-службе банка отметили, что знают о существовании такого бота с 23 апреля и уже обратились по этому поводу в полицию. «Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — заявили в банке, в очередной раз обратившись к клиентам с предупреждением об «опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах».

В тему: В конце 2016 года в пресс-службе «Приватбанка» заявили, что их база данных надежно защищена и система защиты информации исключает ее несанкционированное копирование или посторонний доступ.