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С сегодняшнего дня каждый украинец может легко узнать, какими сведениями о нем располагает государство

С сегодняшнего дня каждый украинец может легко узнать, какими сведениями о нем располагает государство

Главное: В Украине заработал электронный кабинет гражданина. Все желающие при помощи электронной подписи или BankID смогут узнать, какие данные о них хранятся в государственных реестрах, насколько они полные и кто ими пользовался.

Детали: На портале электронных государственных услуг «Дія» запустился электронный кабинет гражданина Украины. В нем содержится информация из разных государственных реестров — электронные документы граждан, данные об их недвижимости, земле, бизнесе, авто. И, как сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram, список данных будет расширяться.

«Это начало. Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отображены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре — это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом», — написал он, объясняя важность того, чтобы чтобы каждый гражданин знал, какими данными располагает о нем государство, кто из чиновников просматривал личные данные и зачем.

Сделать это можно, войдя в кабинет при помощи электронной подписи или BankID.

При этом чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день данные об украинцах содержатся в более чем 200 реестров и это количество необходимо сокращать и «укрупнять» с одновременным повышением уровня их безопасности.

Федоров также предоставил статистику обращения к реестрам за несколько последних недель. В соответствии с этими данными наиболее успешные запросы относятся к реестрам недвижимого имущества и бизнеса. Меньше же всего удачных запросов было в реестре свидетельств о регистрации техзадач и земельном кадастре.

В тему: 6 февраля 2020 года в Украине состоялась презентация приложения «Дия» («Государство в смартфоне»). При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров на ней отсутствовал в связи с болезнью.

Здесь можно прочитать о том, какие опасности кроются за идеей «Государства в смартфоне».

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, электронный паспорт, реестр, новости Украины, кабинет, Михаил Федоров, Дия

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