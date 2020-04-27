Коронавирус в аннексированном Крыму: на выходных произошел значительных всплеск заражений

Главное: В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом. Значительный всплеск был зафиксирован на минувших выходных.

Детали: В минувшие выходные, 25-26 апреля, в аннексированном Россией Крыму произошел всплеск заболеваемости короновирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, за субботу-воскресенье в Крыму заразились одиннадцать людей. Общее число больных выросло до семидесяти человек.

Всего вылечили 29 людей. Никто не умер.

Уточняется, что «двадцать случаев были завезены из-за границы, десять завезены из субъектов РФ, сорок случаев – местные».

Отдельно приводятся цифры по Севастополю: в городе уже 31 больной коронавирусом, вылечили шесть человек, жертв нет.

Добавим, что режим «всеобщей самоизоляции населения» из-за коронавируса в Крыму (в том числе и в Севастополе) действует до 30 апреля. В Севастополе дополнительно для передвижения по городу была введена пропускная система. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 22 апреля 2020 года сообщалось, что в Крыму растет число больных коронавирусом – заразу завезли москвичи.

21 апреля 2020 года стало известно, что Крыму маленькая девочка заразилась коронавирусом от матери.