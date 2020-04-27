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В Церкви супругам в условиях изоляции дали важный совет

В Церкви супругам в условиях изоляции дали важный совет

Главное: В условиях изоляции супругам важно сочувствовать друг другу и научиться понимать ближнего. Об этом сказал епископ РПЦ Пантелеимон.

Детали: Супругам в условиях изоляции стоит воздержаться от упреков в адрес второй половины.

Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал глава синодального Отдела Русской Православной Церкви по церковной благотворительности епископ Пантелеимон, уточнив свою позицию по вопросам семейного послушания.

Епископ Пантелеимон посоветовал женщинам «для начала перестать делать замечания» мужу.

«Не менее важно для мужа — отказаться от замечаний своей жене, проявлять к ней любовь и заботу», — заявил епископ.

По мнению архиерея, «если муж или жена не могут сдержаться и все-таки делают замечания, они могут возложить на себя внутреннее обязательство — отказаться на какое-то время от того, что им нравится».

Епископ убежден, что в нынешней тревожной ситуации очень важно сохранять мир в семье, со своими близкими, воздерживаться от замечаний, стараться поддерживать друг друга, проявлять любовь к своим родным и всем, кто нуждается в помощи.

«Нам всем нужно научиться понимать другого человека, сочувствовать ему. Наши замечания — жене мужа или мужа жене — могут спровоцировать напряжение в отношениях. Этого важно избежать», — подчеркнул он.

В тему: 24 апреля 2020 года в Церкви дали совет, как побороть тревогу о будущем.

Тэги: общество, православие, брак, РПЦ, новости православия

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