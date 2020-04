Главное: В Италии скончался известный писатель Джульетто Кьеза. Его называли критиком США и другом России.

Детали: В Италии в возрасте 79 лет скончался известный итальянский писатель и журналист Джульетто Кьеза.

Его называли критиком США и другом России.

Причиной смерти называют инфаркт.

Справка :

Джульетто Кьеза родился в городе Акви-Терме (север Италии).

По образованию – физик. Еще студентом был руководителем Федерации молодых коммунистов Италии. Стал главой Генуэзского отделения Итальянской коммунистической партии, был лидером ИКП в провинциальном совете Генуи.

В 1979 году начал работать в журналистике, сотрудничал с советской и российской прессой.

В 2002 году Джульетто Кьеза стал лауреатом итальянской национальной премии Premio Nazionale Cultura della Pace за свою книгу «Бесконечная война».

В 2004 году писателя избрали депутатом Европарламента от списка «Ди Пьетро – Оккетто».

В 2006 году начал расследования причин трагедии 11 сентября 2001 года в США, написал книгу Zero и выпустил документальный фильм Zero: An Investigation Into 9/11, заявлял, что теракт был спланирован и проведен с участием спецслужб США, Израиля, Пакистана и Саудовской Аравии.

В тему 24 апреля 2020 года сообщалось, что писатель Джульетто Кьеза заявил о том, что «одной из причин столь сильного распространения коронавируса может быть внедрение технологий 5G».