Епископ УПЦ рассказал о непривычных условиях, которые возникли в Церкви из-за коронавируса

Главное: Для Христа не преграда закрытые храмы. Единственное препятствие — нежелание каяться. Об этом сказал епископ УПЦ Виктор (Коцаба).

Детали: В храмах молятся практически без прихожан, двери многих православных церквей закрыты, а огромное количество верующих самоизолируется в своих домах из-за страха заболеть и умереть.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Коронавирусная инфекция поставила нас, современных христиан, в совершенно новые и непривычные условия. Но вместе с тем, можно с уверенностью говорить, что эти условия не являются принципиально новыми для Церкви.

Ведь что происходит на самом деле? Мы молимся практически без прихожан, двери многих православных храмов закрыты, а огромное количество верующих самоизолируется в своих домах из-за страха заболеть и умереть.

В этой связи многие недоумевают — а как же Христос? Где Он, с кем Он? Неужели Он оставил Свою Церковь, Своих верных один на один с болезнью? Неужели там, за закрытыми дверями наших домов, нельзя почувствовать Его присутствие?», — отметил епископ Виктор.

Он подчеркнул, что ответы на эти вопросы есть в Священном Писании.

«Особенно актуальным для нас в этом смысле является сегодняшнее воспоминание евангельского эпизода, связанного с именем апостола Фомы. Так, мы помним, что „страха ради иудейска“ апостолы были собраны в Сионской горнице и не выходили на улицу, боясь быть убитыми. С ними не было апостола Фомы, который еще раньше заявлял о своей готовности умереть за Христа. И вот, когда остальные ученики Спасителя рассказали Фоме, что Христос Воскрес, он не поверил. „Пока не увижу на руках Его язвы от гвоздей и не вложу перста моего в ребра Его — не поверю“, — горячо воскликнул он.

Что же произошло дальше? Читаем Евангелие: „После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие“ (Иоан. 20, 26-29)», — напомнил архиерей.

Владыка Виктор назвал единственную преграду, которую не может разрушить Христос.

«Как видим, Христос пришел к ученикам в тот момент, когда они были собраны за закрытыми дверями. Для нас с вами это означает, что никаких преград Христовому присутствию среди верующих нет: Он посещает нас и тогда, когда мы находимся за закрытыми дверями. Самоизоляция — не помеха для Спасителя. Единственная преграда, которую Он не может разрушить, — это наша уверенность в собственной святости, нежелание каяться и менять свою жизнь. Вот это действительно плохо.

С другой стороны, присутствие Христа среди испуганных учеников говорит о том, что Господь никогда не покидает Свою Церковь, что Он и сегодня находится в самом эпицентре нашего страха и страданий. Значит, наша задача — смочь увидеть Его, попытаться встретиться с Ним и ни в коем случае не отворачиваться от Его благодатной помощи.

„Неверие“ апостола Фомы, таким образом, является своеобразным посланием для Церкви всех времен не отчаиваться, не бросать поиски и всегда ожидать встречи со Христом. В каких бы трудных условиях мы с вами ни находились, какие бы сомнения нас ни одолевали, давайте помнить, что придет такой момент, когда посреди нашего собрания появится Христос и скажет — „не будь неверующим, но верующим“!», — подытожил иерарх УПЦ.

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