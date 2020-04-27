ВОЗ сделала важное заявление относительно внедрения «иммунных паспортов»

Главное: ВОЗ предостерегает власти различных стран от внедрения «иммунных паспортов». По мнению специалистов организации, существующие на сегодняшний день средства диагностики коронавируса не позволяют абсолютно точно установить, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.

Детали: Всемирная организация здравоохранения выступила с официальным заявлением, в котором предостерегла любые власти от выдачи каких-либо особых документов гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию. В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, в частности, указывается, что правительства некоторых стран считают, что наличие антител к коронавирусу может быть основой для выдачи перенесшим заболевание так называемых «иммунных паспортов» или «сертификатов об отсутствии риска». Такие документы могли бы дать их владельцам права не придерживаться карантинных ограничений.

При этом, по данным специалистов ВОЗ, на сегодняшний день не существует однозначных доказательств того, что люди, переболевшие коронавирусной болезнью COVID-19 получили безусловный иммунитет к вирусу и защищены от повторного заражения. Таким образом, использование «иммунных паспортов» в какой-либо форме может увеличить риски дальнейшего распространения коронавируса.

«Лабораторные тесты, которые выявляют антитела к SARS-CoV-2 у людей, включая быстрые иммунодиагностические тесты, нуждаются в дальнейшей проверке для определения их точности и надежности, — заявили в ВОЗ, подчеркнув, что неточные тесты могут ложно классифицировать людей по двум направлениям. — Во-первых, они могут ошибочно помечать людей, которые были заражены, как отрицательные, а во-вторых, людей, которые не были заражены, помечать как положительные».

Такие ошибки, по мнению ВОЗ, могут иметь серьезные последствия для контроля за распространением коронавируса. Кроме того, существующие тесты пока не могут распознать вирус SARS-CoV-2 от других коронавирусов. «Четыре из этих вирусов вызывают простуду и широко распространены. Остальные два — это вирусы, вызывающие респираторный синдром на Ближнем Востоке и острый респираторный синдром. Люди, инфицированные любым из этих вирусов, могут продуцировать антитела, которые перекрестно реагируют с антителами, продуцируемыми в ответ на инфекцию SARS-CoV-2», — заключили в ВОЗ.

В тему: 1 апреля 2020 года эксперты Deutsche Bank заявили, что последствия пандемии коронавируса в 2020 году могут привести к появлению биологических (иммунных) паспортов, которые якобы должны гарантировать странам безопасность и стать свидетельством здоровья въезжающих к ним граждан.

Здесь можно прочитать о том, каким образом планируется применять «имунные паспорта» на практике.