Власти Италии объявили о начале фазы «совместного существования с вирусом»

Главное: Правительство Италии приняло решение о смягчении условий карантина в стране. Ожидается, что уже к середине мая откроются парки и скверы, музеи и библиотеки. Кроме того, люди смогут при определенных условиях передвигаться внутри регионов, встречаться с родственниками и участвовать в похоронах. В то же время школы и церкви останутся закрытыми.

Детали: Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, она предусматривает возобновление работы производства, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев с 4 мая. Через две недели после этого должна заработать розничная торговля.

Некоторые предприятия, которые считаются стратегическими и ориентированы преимущественно на экспорт, могут возобновить работу уже на этой неделе — при условии, что получат разрешение от местных префектов. При этом они должны строго придерживаться протоколов безопасности на рабочем месте.

Людям будет разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые собрания запрещены. Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнять сертификаты с подтверждением цели поездки сохраняется.

Опять можно будет собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек. В идеале церемонию следует проводить на открытом воздухе.

Отдельные спортсмены получат возможность возобновить тренировки. Люди также смогут заниматься спортом в парках и скверах.

В то же время в другие регионы пока ездить нельзя, кроме рабочей необходимости.

Ожидается также, что с 4 мая для обслуживания на вынос откроются бары и рестораны. С 18 мая заработают музеи и библиотеки. С 1 июня должны заработать парикмахерские и салоны красоты.

А вот школы останутся закрытыми до сентября. Церковные службы с присутствием верующих также пока остаются под полным запретом.

По словам премьер-министра, в основе второй фазы «совместного существования с вирусом» лежит «ответственное поведение каждого». «Мы не должны приближаться друг к другу, должно быть безопасное расстояние не менее одного метра», — заключил Конте.

Отметим, что Италия остается лидером по количеству погибших от коронавируса. На сегодняшний день этот показатель составляет 26644 человек.

В тему: 26 апреля 2020 года заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом, Украина сможет перейти от первого этапа выхода из карантина к третьему или даже четвертому.