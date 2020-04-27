Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Диетолог Путина составила список продуктов, которые следует употреблять для защиты организма от вирусов

Диетолог Путина составила список продуктов, которые следует употреблять для защиты организма от вирусов

Главное: Диетолог российского президента Владимира Путина составила список продуктов, которые человеку стоит употреблять для защиты организма от вирусов. В него попали облепиха и морская рыба.

Детали: Врач-диетолог Вера Шарошкина из эндокринологического отделения «Поликлиники номер 1» управделами президента РФ Владимира Путина составила список продуктов, которые «усилят защиту» организма человека от вирусов.

Как цитируют ее российские СМИ, в список полезных продуктов включены: облепиха, красный сладкий перец, квашеная капуста, шиповник свекла, молочные продукты и морская рыба.

По ее словам, организму человека необходим витамин С, который «содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, достаточно много его в квашеной капусте, в брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых».

Также, говорит медик, нам нужен витамин D, который «есть в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности».

Она подчеркнула, что «в обезжиренных молочных продуктах низкое содержание витамина или же он отсутствует вовсе».

Кроме этого, говорит врач, «витамин D можно получить за пятнадцать минут на солнце, подставив лицо и руки на свет».

Медик напоминает, что нашему организму также «необходим и цинк, который содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свекле».

Каждому человеку в его недельный рацион она советует включить тридцать наименований овощей, фруктов, злаков и зелени.

В тему 26 апреля 2020 года стало известно, что загрязненный воздух может влиять на рост распространения коронавируса.

26 апреля 2020 года ученые определили главные «цели» коронавируса в организме человека.

Тэги: медицина, Владимир Путин, Россия, здоровье, мир, вирус, диета

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
27.04.20 09:30

Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Билл Гейтс и концепция снижения рождаемости. При чем здесь педофилия, гомосексуальность и ген Бога
26.04.20 20:52

Билл Гейтс и концепция снижения рождаемости. При чем здесь педофилия, гомосексуальность и ген Бога

Автор: Адекватный конспиролог

Выбор редакции
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом

Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
27.04.20 11:26
590
Последние новости
27.04.20 13:03

Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
27.04.20 12:47

ВОЗ сделала важное заявление относительно внедрения «иммунных паспортов»
27.04.20 12:02

Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
27.04.20 11:59

В УПЦ просят власть усилить охрану храмов из-за серии поджогов
27.04.20 11:32

Власти Италии объявили о начале фазы «совместного существования с вирусом»
27.04.20 11:26

Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
27.04.20 11:19

Юротдел УПЦ подготовил документы для защиты прав верующих
Фото и Видео
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
В Минздраве сделали обнадеживающее заявление о завершении карантина в Украине
В Минздраве сделали обнадеживающее заявление о завершении карантина в Украине
Киево-Печерская лавра готова обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом
Киево-Печерская лавра готова обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом
В Киеве заместитель Кличко напал на полицейского
В Киеве заместитель Кличко напал на полицейского
В злосчастном Ухане окончательно добили коронавирус
В злосчастном Ухане окончательно добили коронавирус
В черновицком СИЗО вспыхнул бунт из-за коронавируса
В черновицком СИЗО вспыхнул бунт из-за коронавируса
Живой и здоровый: Ким Чен Ын встретился с рабочими после слухов о своей смерти
Живой и здоровый: Ким Чен Ын встретился с рабочими после слухов о своей смерти
Во время Крестного хода УПЦ произошло маленькое чудо
Во время Крестного хода УПЦ произошло маленькое чудо
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.