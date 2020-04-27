Диетолог Путина составила список продуктов, которые следует употреблять для защиты организма от вирусов

Главное: Диетолог российского президента Владимира Путина составила список продуктов, которые человеку стоит употреблять для защиты организма от вирусов. В него попали облепиха и морская рыба.

Детали: Врач-диетолог Вера Шарошкина из эндокринологического отделения «Поликлиники номер 1» управделами президента РФ Владимира Путина составила список продуктов, которые «усилят защиту» организма человека от вирусов.

Как цитируют ее российские СМИ, в список полезных продуктов включены: облепиха, красный сладкий перец, квашеная капуста, шиповник свекла, молочные продукты и морская рыба.

По ее словам, организму человека необходим витамин С, который «содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, достаточно много его в квашеной капусте, в брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых».

Также, говорит медик, нам нужен витамин D, который «есть в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности».

Она подчеркнула, что «в обезжиренных молочных продуктах низкое содержание витамина или же он отсутствует вовсе».

Кроме этого, говорит врач, «витамин D можно получить за пятнадцать минут на солнце, подставив лицо и руки на свет».

Медик напоминает, что нашему организму также «необходим и цинк, который содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свекле».

Каждому человеку в его недельный рацион она советует включить тридцать наименований овощей, фруктов, злаков и зелени.

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