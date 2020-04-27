Украинцам рассказали о погоде в первый день мая

Главное: Украинцев ждут майские грозы. По стране продолжится потепление.

Детали: Гидрометцентр дал прогноз погоды на пятницу, 1 мая.

Синоптики говорят, что украинцев ждут грозовые дожди. Сухо будет лишь на юго-востоке страны и в Крыму.

По Украине ожидается потепление: днем будет до плюс 14-24, а ночью 8-11 тепла.

В Киеве прогнозируется гроза: днем будет 18-20 тепла, а ночью плюс 10-12.

Карта погоды в Украине на 1 мая 2020 года:

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.