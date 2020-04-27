Гривна начала неделю с резкого падения: данные на 27 апреля 2020

Главное: Отчетная неделя началась с падения курса гривны. Доллар и евро подорожали.

Детали: В понедельник, 27 апреля, Национальный банк снизил официальный курс украинской гривны.

Так, как сообщает финансовый регулятор, американский доллар вырос в цене на тринадцать копеек – до 27,14 гривен.

Евро подорожал на девятнадцать копеек – до 29,33 гривен.

Курс гривны продолжает лихорадить на фоне пандемии коронавируса.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

18 марта 2020 года «Приватбанк» прекратил продажу валюты.