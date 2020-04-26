Ученые определили главные «цели» коронавируса в организме человека

Главное: Ученые из США нашли специфические клетки, которые становятся «мишенями» для коронавируса. Они находятся в носовой полости, легких и кишечнике. Открытие должно помочь медикам в разработке лекарства от COVID-19.

Детали: Ученые из Массачусетского технологического института и Гарварда на основе данных РНК сумели выявить подмножества клеток, которые экспрессируют два белка, помогающие коронавирусу SARS-CoV-2 проникать в организм, передает TV BRICS.

В частности, в носовой полости вирус атакует секреторные клетки, в легких ‒ пневмоциты типа II, а в кишечнике ‒ энтероциты, отвечающие за абсорбцию питательных веществ.

Ученые уверены, что открытие должно помочь медикам, которые работают над созданием препаратов, способных воздействовать на COVID-19.

В тему: 26 апреля 2020 года мы писали, что загрязненный воздух может влиять на рост распространения коронавируса.

А 24 апреля 2020 года сообщалось, на сколько лет коронавирус сокращает человеческую жизнь.