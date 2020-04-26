Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 26 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-30 26 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 920 660, смертей ‒ 203 670, а выздоровлений ‒ 829 075. В Украине же выявлено 8 617 инфицированных, зарегистрировано 209 смертей и 840 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 941 628 (смертей ‒ 54 024), Испании ‒ 223 759 (22 902), Италии ‒ 195 351 (26 384), Франции ‒ 161 665 (22 648), Германии ‒ 157 026 (5 880), Великобритании ‒ 149 569 (20 381), Турции ‒ 107 773 (2 706), Иране ‒ 90 481 (5 710), Китае ‒ 83 909 (4 636), России ‒ 80 949 (747), Бразилии ‒ 59 479 (4 062), Бельгии ‒ 46 134 (7 094), Канаде ‒ 45 521 (2 549), Нидерландах ‒ 38 039 (4 490) и Швейцарии ‒ 29 061 (1 607).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 25 апреля 2020 года мы писали, что в Украине рекордно возросло число выздоровлений от коронавируса.

А 24 апреля 2020 года сообщалось, что большинство стран Евросоюза уже прошли пик заболеваемости коронавирусом.